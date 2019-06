CALCIOMERCATO ATALANTA GASPERINI / Reduce da una stagione esaltante sulla panchina dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini si gode le meritate vacanze tra i sogni Champions e colpi di mercato. Il tecnico ha fatto il punto sui movimenti del suo club: "Estate particolarmente bella ed emozionante per i complimenti ricevuti. E' stata una stagione incredibile coronata dal sogno di raggiungere la Champions, traguardo mai raggiunto dal club. Pensiamo già alla prossima - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Muriel? Voluto un po' da tutta la società. E' un giocatore che ci ha sempre fatto gol, almeno avremo un avversario in meno così temibile. E' un giocatore che volevamo e speravamo di raggiungere, la società è stata bravissima e ha subito piazzato questo colpo.

E' un giocatore che ci darà maggiore capacità".

ALTRI COLPI - "Rinforzi e mancate cessioni? E' un'occasione unica per me e la società, che ha annunciato più volte che non venderà giocatori a meno di offerte stratosferiche - prosegue Gasperini - Questi tredici o quattordici giocatori che hanno permesso questo traguardo dovrebbero rimanere. Non avremo defezioni, sapremo come muoverci e giocare. Cercheremo di mettere quei pochi pezzi di qualità e di valore che possano dare completezza e forza alla squadra. Guarin? Adesso abbiamo rinforzato un po' l'attacco, che l'anno scorso è stato il nostro punto forte. In quel reparto bisogna inserire almeno un altro giocatore. Poi abbiamo la possibilità di inserire pedine di prospettiva. L'Atalanta quest'anno ha la disponibilità economica che desidera".

LA CHAMPIONS - "Avversario che sogno? A Bergamo siamo speranzosi di incontrare le migliori. Abbiamo visto la composizione delle fasce. Dovessi scegliere mi piacerebbe andare a Madrid col Real, è uno stadio storico. Poi in Inghilterra. Le nostre possibilità non sono altissime, tanto vale portare la nostra gente in uno di questi stadi. Lavori allo stadio? Tutti i giorni do un'occhiata C'è una capacità di lavoro e una voglia di costruire questa Curva. E' molto difficile, i tempi sono veramente risicati per una costruzione del genere. Ma è straordinario l'impegno che stanno mettendo".