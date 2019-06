ROMA TERREMOTO / Paura ieri sera a Roma, dove intorno alle 23 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7. Epicentro nella zona del comune di Colonna, nella zona dei Castelli Romani, a pochi chilometri dalla Capitale.

Gente in strada in vari comuni, apprensione ma nessun danno significativo riscontrato dai controlli di Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Nessun ferito, la situazione è presto tornata alla normalità anche nella circolazione della Metropolitana di Roma, interrotta per alcuni minuti.