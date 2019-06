INTER NAINGGOLAN VIDAL / Antonio Conte al lavoro per plasmare un'Inter a sua immagine e somiglianza. Prenotato Sensi dal Sassuolo, il club nerazzurro è adesso in attesa di piazzare l'assalto decisivo dal Cagliari per Barella. Soprattutto il centrocampo sembra destinato a subire una profonda rivoluzione, con Radja Nainggolan in bilico nelle alchimie dell'allenatore pugliese.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui Il belga ex Roma non rientrerebbe nei piani di Conte e dopo una sola stagione può salutare Milano. Da qui nasce una clamorosa idea per la società meneghina: cedere Nainggolan al, in un ipotetico scambio con Arturocome riporta 'Sportmediaset.it'. Il cileno resterebbe un pallino di Conte, che lo ha allenato ai tempi della Juventus prima di chiedere il suo ingaggio anche al Chelsea. Vidal avrebbe rifiutato di recente una ricca offerta dalla Cina, ma non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia e già la scorsa estate fu vicino al trasferimento proprio all'Inter.