JUVENTUS DYBALA / La Juventus tenta di chiudere il colpo de Ligt in difesa, ma non perde di vista gli altri reparti per costruire uno scacchiere secondo i dettami del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

E in attacco in particolare ballano diverse conferme: quale sarà il destino ad esempio di Paulo? Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui Sono in ascesa le possibilità di permanenza a Torino del numero dieci, impegnato in queste settimane con la maglia dell'in Coppa America. Sarri punterebbe a rilanciare l'ex Palermo, con l'ex manager del Chelsea che in conferenza stampa ha ammesso di voler puntare su giocatori tecnici e imprevedibili nel reparto offensivo. Lo stesso Dybala avrebbe comunicato alla società il desiderio di restare in bianconero, con la stessa dirigenza della Continassa - scrive Tuttosport' - che al momento non avrebbe ricevuto offerte concrete per la 'Joya'. Stando al quotidiano torinese sono al momento dell'80% le possibilità che Dybala resti alla Juventus nella prossima stagione.