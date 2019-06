CALCIOMERCATO NAPOLI MENDES JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / Già dal 2 giugno, Calciomercato.it ha anticipato l'interessamento del Napoli per James Rodriguez. Trattativa vera e reale, come confermato anche dal presidente azzurro De Laurentiis. Già da tempo, il Napoli ha l'accordo economico con James. Resta da convincere, tuttavia, il Real Madrid.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

La distanza si è ridotta, ma manca ancora qualcosa. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola scrive che ballano circa 5 milioni di differenza tra domanda e offerta. Jorge, il super procuratore portoghese agente, tra gli altri, proprio di James, sta spingendo per far accettare ai 'Blancos' una formula da un prestito oneroso didi euro e un obbligo di riscatto adi euro nel. Il Real vorrebbe invece un corrispettivo totale di, dunque con riscatto fissato a 32, da incassare al massimo entro la prossima stagione, anche se sembra quantomeno disposto a scendere intorno ai 40.