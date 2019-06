CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED LUKAKU / Inter pronta all'assalto per Romelu Lukaku. I nerazzurri, che ormai hanno deciso di non puntare su Mauro Icardi la prossima stagione, hanno messo nel mirino il campione del Manchetser United, voglioso di essere allenato da Antonio Conte, da lui definito quale 'miglior allenatore al mondo'.

Trattare con gli inglesi, che chiedono circa 85 milioni di euro, non si sta rivelando facile: clicca qui per restare aggiornato.

In questa settimana appena iniziata, riporta 'La Gazzetta dello Sport', l’Inter, che nel frattempo ha messo in stand-by le altre trattative, farà i primi passi ufficiali con lo United per entrare nel vivo della trattativa già ai primi di luglio. Forti della volontà del giocatore, che potrebbe far abbassare le pretese inglesi, i nerazzurri starebbero preparando un'offerta da circa 60 milioni di euro. Dal canto suo, Lukaku sarebbe disposto a un taglio dell’attuale stipendio scendendo così a quota 6,5 milioni di euro a stagione.