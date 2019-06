CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Giovane, talentuoso e italiano. Federico Chiesa è la stella più luminosa dell'opaca Italia under 21, che stasera potrebbe già essere eliminata dall'Europeo casalingo. Il campioncino della Fiorentina, dopo una buona stagione in Serie A, sta mostrando la sua crescita anche in campo internazionale, dove ha già messo a segno tre gol in altrettante partite.

Così, su di lui resta lo sguardo attento delle migliori squadre europee, tra le quali la Juventus , sempre attenta ai prospetti con le sue caratteristiche. La società torinese è balzata in pole forte di un accordo di massima già raggiunto col giocatore: clicca qui per restare aggiornato.

La difficoltà della trattativa, però, sta nel convincere Commisso a fare di Chiesa il 'suo Baggio', eventualità che ammise di voler evitare nella sua prima conferenza da presidente viola. Nei prossimi venti giorni, riporta 'Tuttosport', la Juventus continuerà a bussare alla porta dei 'viola', mentre il giocatore si godrà le meritate vacanze. Nonostante il muro eretto dai toscani, i bianconeri proveranno a far leva sulla volontà dell'attaccante e su possibili scambi suggestivi. Tra le nuove idee, infatti, ci sarebbe il trasferimento di Gonzalo Higuain a Firenze, favorito dalla posibile presenza di Batistuta nella nuova dirigenza gigliata; altra ipotesi al vaglio sarebbe inoltre l'inserimento di Rogerio come contropartita. Qualora la Fiorentina chiedesse solo cash, invece, la Juve sarebbe disposta a spendere circa 50 milioni di euro, cifra comunque distante dalle richieste del nuovo presidente.