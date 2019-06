Calciomercato Juventus, Raiola-Nedved: incontro a Monaco

JUVENTUS NEDVED RAIOLA MONACO / Pavel Nedved è volato a Monaco la scorsa settimana. Arrivano conferme dalla Francia: dove spuntano le foto del meeting con Mino Raiola. Sul tavolo è finito ovviamente il nome di de Ligt. La Juventus sta provando a chiudere l'affare: le parti, come raccontato nelle ultime ore, sono sempre più vicine. Ma il centrale del'Ajax non sarà stato l'unico profilo di cui si sarà parlato.

Paulcontinua, infatti, ad essere il preferito per rinforzare il centrocampo: servono tanti soldi per strapparlo al Manchester United e alla concorrenza del Real Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . In ballo, infine, c'è anche il futuro di, che va verso il rinnovo, e, che invece potrebbe essere sacrificato sul mercato.