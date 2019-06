CALCIOMERCATO SERIE A ROMA INTER MILAN SAMPDORIA FIORENTINA DE ROSSI / Daniele DeRossi ha cambiato idea: il centrocampista, dopo l'addio alla Roma, e un periodo di riflessione, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe deciso di continuare a giocare in Serie A e non all'estero.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Non mancano di certo le offerte a De Rossi: il centrocampista in queste settimane è stato accostato all'Inter di Antonio Conte ma anche al Milan di Paolo Maldini, alla ricerca di esperienza in mediana. Ma non solo Milano: l'esperto giocatore, intenzionato a giocare un altro anno in Italia, piace anche alla Sampdoria e alla Fiorentina. In blucerchiato ritroverebbe Giampaolo e un presidente, Ferrero, pronti ad accoglierlo a braccia aperte.