Calciomercato Sassuolo, si avvicina Caputo

CALCIOMERCATO SASSUOLO GENOA CAPUTO EMPOLI / Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Ciccio Caputo. L'esperto attaccante italiano, che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Empoli nonostante la retrocessione, resterà a giocare in Serie A.

Il centravanti piace a diverse squadre e nelle ultime ore - come riportano i colleghi della Gazzetta dello Sport - si è fatta sempre più calda la pista che lo porta al Sassuolo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Ad Empoli potrebbero finire. Per Caputo è pronto un contratto da tre anni