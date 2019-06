JUVENTUS MANDZUKIC ULTIME / Nella nuova Juventus di Maurizio Sarri potrebbe non esserci posto per Mario Mandzukic. Il jolly croato, insieme a Gonzalo Higuain, sono i due maggiori indiziati a lasciare Torino nel reparto d'attacco in questa finestra estiva della campagna trasferimenti. Il nuovo allenatore preferirebbe affidarsi a giocatori tecnici come Dybala e Douglas Costa, con un eventuale assalto ad Icardi che allontanerebbe ulteriormente la conferma di 'Super Mario'.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Nonostante il recente rinnovo per un'altra stagione fino al 2021, Mandzukic sembra destinato all'addio dopo quattro stagioni ricche di successi con la maglia della 'Vecchia Signora'. E la Juventus, come raccolto da Calciomercato.it, ha fissato a 15-18 milioni di euro il prezzo del cartellino dell'ex Atletico e Bayern. Cifra che frutterebbe anche una preziosa plusvalenza ai campioni d'Italia, con l'eclettico attaccante che preferirebbe restare in Europa (con il ritorno in Bundesliga l'opzione più gradita), piuttosto che un'avventura in Cina dopo le sirene dei mesi scorsi.