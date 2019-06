JUVENTUS GALEONE ALLEGRI SARRI/ Giovanni Galeone, ex allenatore di molti club in Serie A e mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni de 'Il Fatto Quotidiano' della Juventus e della scelta di lasciar andare il toscano e di optare per Maurizio Sarri: "Ho un debole per Max, non è uno comune. Si è sentito molto dispiaciuto, tradito.

Sono anni che gli dico di andarsene, non ha superato l'addio, soprattutto per mano di Andrea".

Su Sarri: "Quando leggevo alcune sue dichiarazioni lo scorso anno, non sapevo se fossero opprtune o meno. Fa un po' di casino, non credo che sia preparato per questo tipo di situazioni".