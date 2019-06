Inter, futuro Dani Alves: comunicato UFFICIALE

CALCIOMERCATO INTER DANI ALVES PSG / Un futuro tutto da scrivere per DaniAlves. Il terzino brasiliano non continuerà a giocare con il Psg. Dopo le parole del giocatore è arrivato anche il comunicato ufficiale del club francese, sul proprio sito ufficiale, che conferma che le parti hanno deciso di non rinnovare il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Tra le squadre che potrebbero interessarsi a Dani Alves c'è anche l'Inter ma la pista più probabile sembra quella che lo porta in