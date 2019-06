CALCIOMERCATO INTER DZEKO LUKAKU ICARDI LAUTARO MARTINEZ/ La nuova Inter di Antonio Conte sta nascendo. Il club nerazzurro, ora sotto la guida del tecnico leccese, è pronto ad effettuare grandi manovre nel reparto offensivo, dal possibile arrivo di Edin Dzeko alla delicata situazione di Mauro Icardi. Quest'ultimo potrebbe lasciare l'Inter e il Manchester United si starebbe convincendo ad acquistare il numero 9 argentino, pedina fondamentale per portare Romelu Lukaku a San Siro. Le richieste dei Red Devils infatti, sono davvero alte e, un possibile scambio con Maurito, sarebbe un toccasana per le casse nerazzurre.

Calciomercato Inter, nuovo ruolo per Politano? E Lautaro Martinez...

Tornando a Dzeko, lo scoglio è dato dal mancato accordo fra i due club con la Roma intenzionata a non svendere l'ex giocatore del Manchester City. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

In casa Inter potrebbe profilarsi anche un nuovo ruolo per Matteo Politano, riscattato ufficialmente dal Sassuolo dopo una buona stagione con la Beneamata. Il giocatore di origini romane potrebbe anche essere schierato nella posizione di prima punta da Antonio Conte, magari affiancando un centravanti vero e proprio. Anche Lautaro Martinez, piazzato da Spalletti al centro o da trequartista, sarebbe una pedina fondamentale in zona offensiva per la sua duttilità. Nella sfida della sua Argentina ad esempio, contro il Qatar, El Toro è stato messo al fianco di Aguero, con Lionel Messi alle loro spalle.