JUVENTUS DE LIGT / Juventus in pressing per Matthijs de Ligt. Il giovane difensore olandese potrebbe essere il primo grande colpo da regalare a Maurizio Sarri, fresco d'investitura sulla panchina bianconera.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui Stando a 'Sky Sport' continuerebbero senza sosta i contatti tra la dirigenza della Continassa e l'agente del capitano dell'Raiola, cone Nedved che sarebbero molto vicini all'intesa con il giocatore sulla base di un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione per le prossime cinque stagioni. Trovato l'accordo con de Ligt, la Juventus sarebbe fiduciosa nel chiudere la trattativa con l'Ajax per una somma compresa tra i 65 e i 75 milioni.