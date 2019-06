Psg, Neymar al Barcellona: parla Thiago Silva

PSG NEYMAR THIAGO SILVA BARCELLONA / Thiago Silva parla del futuro del connazionale Neymar.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

L'attaccante brasiliano è tornato al centro di diversi rumors di calciomercato: la possibilità di un ritorno alè concreta ma il difensore si augura non sia così: "Non posso dire molto, l'importante è che sia felice a Parigi o al di fuori del club - si legge su 'AS' - Il futuro appartiene a Dio, ma mi auguro che resti per continuare il progetto del PSG"