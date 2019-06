FIORENTINA BAEZ PENAROL/ Stando a quanto riportato da 'La Repubblica', Jaime Baez, attaccante di proprietà della Fiorentina, potrebbe tornare in Uruguay con la maglia del Penarol.

Il giocatore sudamericano, nella scorsa stagione con la maglia del Cosenza, non è riuscito ad incidere particolarmente in Italia e potrebbe vestire il giallonero.

Diego Lopez, ex centrocampista del Bologna ed attuale tecnico del Penarol, vorrebbe Baez mentre alcuni dirigenti all'interno della società uruguaiana vorrebbero puntare su altri profili.