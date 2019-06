CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / Il Milan pensa al colpo Theo Hernandez. L’immagine pubblicata oggi pomeriggio da ‘El Chiringuito’, ha svelato l’incontro tra il calciatore e Paolo Maldini a Ibiza e conferma la volontà, da parte del club, di prendere informazioni sulla situazione del ragazzo, il cui futuro sarà senza dubbio lontano dal Bernabeu.

Come anticipato a maggio da Calciomercato.it, però, il calciatore potrebbe preferire un approdo in Bundesliga, per non allontararsi dal fratello Lucas, che dalla prossima stagione giocherà nel Bayern Monaco.

Il quotidiano spagnolo ‘AS’ ha annunciato oggi che il Bayer Leverkusen avrebbe già raggiunto un principio d’accordo con il Real Madrid (circa 20 milioni di euro più bonus) e con l’entourage del giocatore, che però non esclude l’ipotesi rossonera. Il terzino è affascinato dalla possibilità di giocare a San Siro e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il suo agente sarebbe pronto a mettersi al lavoro per accontentarlo nel caso in cui cambiasse idea.

Il summit tra la dirigenza milanista e quella blanca di giovedì scorso verteva principalmente su Ceballos, ma proprio in quella sede è nata l’idea Theo che, in queste ore, Maldini sta valutando seriamente. Proprio l'incontro tra il neo direttore tecnico ed il francese potrebbe cambiare il destino del calciatore: va superata la concorrenza (e l’offerta) del Leverkusen, e i buoni uffici con Florentino Perez saranno decisivi.