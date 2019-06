CALCIOMERCATO JUVENTUS AYDIN / Con Merih Demiral, preso nel gennaio scorso dal Sassuolo con evidentemente la sua 'regia' visto che poi se l'è portato a casa cinque mesi più tardi per circa 15 milioni, la Juventus ha fatto ben intendere di guardare con molta attenzione a quello che offre la Turchia in quanto a talenti. Un altro prospetto turco finito adesso nel mirino dei bianconeri, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si chiama Behlul Aydin.

Parliamo di un trequartista-esterno classe 2000 di piede mancino, nel giro dell'Under 19 e di proprietà del, che pensa di promuoverlo in prima squadra per affidargli l'eredità del probabile partente, per il quale nelle ultime ore si è fatto sotto ilcon una offerta di 12 milioni di euro. Valutato già sui 5 milioni, non si può escludere il suo acquisto in 'sinergia' con un altro club italiano, magari proprio con l'amico Sassuolo, anch'esso molto attivo in Turchia come conferma l'interesse sempre più forte per il 2002 Bekir Akin del Fenerbahce