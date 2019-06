p>BARCELLONA XAVI/ In un'anticipazione dell'intervista rilasciata ad 'Al Cotxe' di 'TV3',Hernandez, bandiera del Barcellona, ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno nel club blaugrana: "Vorrei tornare al Camp Nou con questa società ma nelle vesti di allenatore". Per le ultime notizie sul calciomercato dei club esteri---> clicca qui!

Xavi ha poi aggiunto: "Questa per me non è però un'ossessione ma un obiettivo". Ha le idee chiare lo spagnolo, vincitore di un campionato del Mondo nel 2010.