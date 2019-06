CALCIOMERCATO MILAN THEO HERNANDEZ / Il Milan potrebbe davvero piazzare un colpo in casa Real Madrid. La tv spagnola 'El Chiringuito' ha pubblicato una foto (vedi in basso) in cui si vede Paolo Maldini in compagnia, molto probabilmente, di Theo Hernandez, terzino franco-spagnolo in uscita dalle 'Merengues' - che lo valutano però tra i 25 e i 30 milioni di euro - e da tempo nel mirino del Napoli e di club tedeschi.

Ad Ibiza il dt rossonero gli avrebbe presentato il neo progetto del club rossonero, che ha deciso di ripartire da due grandi ex come, appunto, Maldini e Zvominir Boban affidando le chiavi della squadra a Marco Giampaolo.

Da giorni si parla di un Milan propenso a fare spesa in casa Real, anche se fin qui il nome più gettonato è stato quello del trequartista Ceballos. Il 22enne si sposerebbe ovviamente alla perfezione con il nuovo corso milanista, anche se la valutazione che il Real fa di lui è di ben 50 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza del Milan vorrebbero abbassare, magari impostando l'affare con la formula classica del prestito con diritto di riscatto, una formula però che deve trovare il via libera da parte di Florentino Perez, che dal canto suo potrebbe invece utilizzare Ceballos come contropartita nella trattativa col Tottenham per Eriksen.