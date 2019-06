CALCIOMERCATO INTER BAHIA STATI UNITI GALAXY DANI ALVES / Dani Alves potrebbe infiammare il calciomercato estivo. Il terzino infatti ha salutato il PSG dopo due stagioni, aprendo di fatto le porte a una nuova avventura. Per l'esperto brasiliano le soluzioni potrebbero essere molteplici.

La pista più probabile potrebbe portarlo lontano dall'Europa, in America: Alves infatti potrebbe decidere di chiudere la sua carriera in Brasile al, club da cui ha spiccato il volo da giovanissimo approdando poi al. Un'altra possibilità potrebbe vederlo approdare il MLS (), campionato che presenta al suo interno vecchie conoscenze del calcio europeo. Difficile ma non impossibile infine che il cartellino del terzino possa venire offerto anche in Serie A ().

CLICCA QUI per tutte le notizie di calciomercato!