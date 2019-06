CALCIOMERCATO DANI ALVES PSG BARCELLONA / Dopo essersi congedato dai suoi compagni del PSG, Dani Alves è pronto a cominciare una nuova sfida.

Il terzino brasiliano, nonostante i 36 anni compiuti, non sembra intenzionato a dire addio al calcio giocato ma appare ancora determinato a dire la sua nel calcio che conta. Secondo le indiscrezioni riportate da 'Mundodeportivo.com', l'exsi sarebbe offerto al. I catalani però avrebbero rifiutato, non considerando il loro ex tesserato un profilo idoneo per il proprio progetto tecnico.

CLICCA QUI per tutte le notizie di calciomercato!