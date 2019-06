CALCIOMERCATO MILAN MASSARA PASTORE ILICIC / Da ormai due giorni il Milan ha ufficializzato la firma di Frederic Massara, che dal prossimo 1 luglio ricoprirà a tutti gli effetti il ruolo di nuovo Direttore Sportivo della prima squadra. Il neo dirigente rossonero è comunque già al lavoro per potenziare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo. Diversi i movimenti soprattutto in zona offensiva dove potrebbe esserci un restyling sulla trequarti con due obiettivi nella mente del ds del Milan.

Stando a quanto rivelato da 'SoccerLink', Massara sarebbe particolarmente interessato ad Javier, autore di una stagione piuttosto negativa tra prestazioni sottotono e diversi infortuni. In questo senso il club rossonero potrebbe approfittare della volontà dell'argentino di restare ancora in Italia anche in caso di addio alla CLICCA QUI per tutte le notizie di calciomercato!

L'altro 'sogno' di Massara porta invece dritto al nome di Josip Ilicic reduce da un'annata da protagonista assoluto. Lo sloveno rimane però una pista molto più complicata in virtù della volontà di Gasperini di trattenerlo. Il Milan ad ogni modo deve comunque dare un occhio al Fair play finanziario.