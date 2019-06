CALCIOMERCATO MILAN KABAK / Kabak al Milan? Secondo le nuove informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club rossonero è molto vicino a raggiungere un accordo con il difensore turco e il suo entourage.

Con lo, retrocesso in Bundesliga 2 al termine dello scorso campionato e di fatto obbligato a dar via il classe 2000 acquistato solo lo scorso gennaio dal Galatasaray, potrebbe non esserci trattativa considerata la presenza di unada 12,6 milioni di euro presente nel contratto in scadenza nel 2024.

Tuttavia i rossoneri, proprio perché la società tedesca deve per forza cedere il 19enne, ma anche perché il budget per il mercato non è alto, potrebbe provare a strappare condizioni economiche migliori. Il rischio è quello di tirare troppo la corda fino a farla spezzare, lo Stoccarda - come in generale tutti i club teutonici - è un osso duro e rimane tale nonostante la retrocessione, consapevole del fatto che ci sono altri importanti club pronti a prendere Kabak. Normale che alla fine la volontà del ragazzo nativo di Ankara, gradito pure a Juventus e Roma ma certamente attratto dall'ipotesi Milan, possa davvero fare la differenza.