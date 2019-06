CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ICARDI / La nuova Inter di Antonio Conte sta pian piano prendendo forma. Molti ancora i nodi da sciogliere, in particolare in attacco dove la gatta più complicata da pelare resta sicuramente Mauro Icardi. Dal destino dell'ex capitano dipende una buona fetta del mercato attaccanti del club nerazzurro.

In particolar modo la società milanese rimane interessata al bomber del, Romelu obiettivo complicato da raggiungere , soprattutto senza l'inserimento di Icardi in una possibile trattativa.

Possibile però il colpo di scena per quanto concerne l'asse Milano-Manchester. Secondo il 'Sunday Express', i 'Red Devils', complice anche l'evidente volontà di Lukaku di approdare a Milano, potrebbero finalmente convincersi. Lo United farebbe infatti dietrofront, manifestando interesse per lo stesso Icardi che potrebbe anche agevolare la trattativa dell'Inter per l'attaccante belga.