CALCIOMERCATO PSG MBAPPE REAL MADRID VINICIUS JR / Il Real Madrid ha fin qui fatto registrare una campagna acquisti sontuosa con Eden Hazard come punta di diamante di una caldissima estate. I tifosi 'blancos' però continuano a sognare anche l'arrivo di Kylian Mbappè, stella di valore assoluto di proprietà del PSG.

Un'eventualità quella dell'approdo a Madrid del talento ex Monaco alimentata ancor di più dalle ultime parole dirilasciate ai microfoni di 'Telefoot': "In breve tempo penso che verrà. Certo che so che tutti i tifosi del Real Madrid sognano Mbappé. Ma anche i tifosi di tutte le squadre, tutti lo vogliono qui presto e penso che arriverà, non c'è dubbio che vinceremo molte cose insieme. Non ci conosciamo personalmente, ma parliamo su Instagram, ci inviamo messaggi. Lo ammiro molto, ha già vinto molti titoli e se verrà davvero qui sarà bello". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI