CALCIOMERCATO CHELSEA LAMPARD DROGBA / Archiviata l'avventura annuale con Maurizio Sarri in panchina, il Chelsea è pronto a ripartire da un nuovo allenatore. Il nome più gettonato da tempo è quello di Frank Lampard, ex leggenda dei 'Blues' che però dovrà essere liberato dal Derby County. Gli ultimi dubbi legati al nome dell'ex centrocampista inglese li ha fugati tutti Didier Drogba, compagno dello stesso numero 8 proprio ai tempi del Chelsea.

L'ex bomber ivoriano si è sbilanciato sui social. Durante una diretta Instagram, un fan ha chiesto a Drogba chi avrebbe visto meglio come prossimo allenatore del Chelsea e la risposta è stata: “Quello che è in trattativa per il lavoro, Frank Lampard". I tifosi hanno dunque iniziato a chiedergli il giorno dell'annuncio, ma l'ivoriano ha invitato tutti alla calma con un secco: "Relax, relax!”.