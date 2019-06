INTER PEPE PSG / La notizia di ieri parla di un Inter interessatissima a Nicolas Pepe. Per l'ivoriano i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 90 milioni di euro. Una cifra super per il ragazzo che ha trascinato il Lilla al secondo posto in campionato.

Ma il giocatore piace tantissimo anche ad altri club: dalall'(che avrebbe offerto 75 milioni di euro), fino al. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

E proprio la società parigina sarebbe la destinazione preferita del giocatore, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la sua nazionale. I transalpini e i nerazzurri comporrebbero l'elenco delle sette pretendenti insieme ad Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco e, appunto, Liverpool e Atletico Madrid. Ma come riporta 'Le 10 Sport', il Psg sarebbe l'opzione preferita del giocatore, per cui nel frattempo sarebbe arrivata una nuova proposta, stavolta da 85 milioni di euro, da parte di un club inglese.