Inter e Roma, agente Arnautovic: "Tutto può succedere"

CALCIOMERCATO INTER ROMA ARNAUTOVIC / Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un ritorno in Italia di Marko Arnautovic, che poco più che ragazzino fece parte dell'Inter del 2010. Tra i club interessati all'attaccante delWest Hamproprio i nerazzurri ma anche la Roma. Contattato dal 'Daily Mail', il fratello ed agente del giocatore ha dichiarato: "Marko ha un contratto con il West Ham ed è felice. Nessuno in questo periodo mi ha contattato per dirmi "Ci piace Marko, parliamone".

Sì, ci sono state delle offerte dalla Cina e ci sono stati dei colloqui ma nessuna trattativa con l'Inter. Marko è un ottimo giocatore e può giocare in altri grandi club, ma ha un contratto, è felice e molto amato dallo spogliatoio. Gli allenamenti [con il West Ham, n.d.r.] inizieranno il 7 luglio e ci sarà sicuramente". Clicca qui per restare aggiornato.

FUTURO - "Ovviamente il calcio è strano, tutto può succedere nell'arco di una o due ore, non si può mai sapere. Marko è contento, ha un contratto, è felice di vivere a Londra, altrimenti perché avrebbe prolungato il contratto? È felice e sta bene ma, come ho detto e come succede spesso nel calcio, tutto può cambiare".