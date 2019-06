CALCIOMERCATO MILAN KABAK STOCCARDA / Sono ore importanti per il calciomercato del Milan che sembra pronto a chiudere un colpo importante in difesa. Si tratta di Kabak, giovane difensore di proprietà dello Stoccarda, che stando a quanto rivelato da 'Tuttosport' pare destinato a lasciare il club teutonico.

Su di lui anche gli occhi di West Ham econ i bavaresi che secondo i media tedeschi sembrerebbero però usciti dalla corsa al centrale turco hanno presentato una proposta all’entourage del giocatore e adesso aspettano una risposta per poi andare in Germania e pagare la clausola rescissoria da 15 milioni presente sul suo contratto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI Al momento filtra ottmismo e non è da escludere che una risposta positiva possa arrivare già nella giornata di oggi.