INTER FLORENZI LAZARO / Resta viva la pista Florenzi per la nuova Inter targata Antonio Conte. Il laterale della Roma è l'alternativa a Lazaro, ma graditissimo dal nuovo allenatore nerazzurro: come riportato da 'Tuttosport', nei prossimi mesi la dirigenza potrebbe dunque fare un ulteriore sforzo per regalare il neo capitano giallorosso al tecnico pugliese.

Dopo gli arrivi di Sensi e con ogni probabilità di Barella, l'obiettivo è infatti quello di 'italianizzare' sempre più la rosa, aggiungendo inoltre un importante jolly in campo come Florenzi. Il 28enne è in uscita dalla Roma e valutato circa 30 milioni di euro.