CALCIOMERCATO LEEDS BUFFON / Dopo l'addio al Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon va a caccia di una nuova avventura facendo sognare diversi club in giro per l'Europa tra Italia e non solo. Un paio di giorni fa lo stesso agente del calciatore aveva annunciato che l'ex Juventus dovrebbe prendere la decisione definitiva entro una decina di giorni.

Su di lui anche gli occhi di, Parma edma proprio oggi sembra essere spuntata una nuova pretendente a sorpresa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come rivelato da 'Il Corriere della Sera', sulle sue tracce c'è anche il Leeds, club di Championship, seconda divisione inglese. L'opportunità di essere allenato dal 'Loco' Bielsa e di finire in un club con presidente un italiano, Andrea Radrizzani, potrebbe attirare Buffon che sta passando al vaglio le varie ipotesi.