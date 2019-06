BENFICA SALVIO BOCA JUNIORS / A giugno sarebbe stato libero a parametro zero, ma Eduardo Salvio ha firmato a gennaio un rinnovo con il Benfica valido sino al 2022. Il giocatore argentino però, nonostante il prolungamento, sembra vicinissimo a lasciare il club portoghese, destinazione Boca Juniors.

L'ala sarebbe infatti ad un passo al ritorno in patria, più precisamente agli 'Xeneizes', particolarmente attivi sul mercato. La società di Buenos Aires conta di chiudere l'affare nelle prossime ore: il giocatore volerà in Portogallo per discutere i dettagli con il Benfica. Secondo 'TyC Sports', il classe 1990 si trasferirà al Boca in prestito per un anno con diritto di riscatto.