TORINO IZZO ZAZA PETAGNA CUTRONE / Ore calde in casa Torino sul fronte calciomercato. Il club granata continua a lavorare sia in entrata che in uscita, con Armando Izzo che è al momento il nome più caldo. Manchester United, Arsenal e Everton sono infatti segnalate sul difensore, che il presidente Cairo continua però a ritenere incedibile.

Come riportato da 'Tuttosport', infatti, la dirigenza è pronta a prolungare il contratto del giocatore fino al 2022 con un importante adeguamento fino a 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. La 'minaccia' Premier League resta viva, ma il Torino si priverà del 27enne solo in caso di offerte irrinnunciabili.

Per quanto riguarda il fronte entrate, invece, la dirigenza granata avrebbe messo nel mirino anche Andrea Petagna e starebbe valutando l'inserimento nell'eventuale trattativa con la Spal di Simone Zaza, che resta in uscita. Già noto, invece, l'interesse per Patrick Cutrone, che è però valutato almeno 25 milioni di euro dal Milan.