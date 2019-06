p>PSG DANI ALVES /lascia il. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Con un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il terzino brasiliano ha annunciato l'addio al club parigino dopo due stagioni: "Oggi chiudo un altro ciclo nella mia vita, un ciclo di vittorie, di apprendimento e di esperienze. Vorrei ringraziare la famiglia del PSG per avermi dato l’opportunità di scrivere insieme una pagina nella storia di questo club. Ringrazio tutto lo staff per l’affetto, il rispetto e la complicità che c’è stata fin dal primo giorno. Sono stati due anni di resilienza e di continuo reinventarsi per compiere la mia missione - ha proseguito l'ex Juventus, che non prolungherà il contratto in scadenza con il PSG - ma nella vita tutto ha un inizio, uno sviluppo centrale e una fine, ora siamo giunti a quel momento".