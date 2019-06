CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen potrebbe lasciare il Tottenham durante questa finestra estiva di mercato: il profilo del trequartista danese degli 'Spurs' è stato accostato negli ultimi mesi con una certa importanza al Real Madrid che però sembra aver mollato la pista a causa delle alte richieste del club londinese.

Secondo quanto riportato dal 'Sunday Mirror' in Inghilterra, ora sulle tracce di Eriksen ci sarebbe la Juventus di Maurizio Sarri: i bianconeri sarebbe intenzionati a puntare sul danese per regalare al nuovo tecnico un'altra pedina fondamentale per l'attacco. C'è da battere la concorrenza del Manchester United.