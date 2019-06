CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO MANCHESTER CITY / L'addio di Joao Cancelo alla Juventus, dopo una sola stagione, è sempre più vicino.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Arrivano conferme sul possibile trasferimento al, con le cifre dell'affare che dovrebbero essere intorno aidi euro. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'incontro decisivo tra le parti, per la chiusura della trattativa, dovrebbe avvenire in settimana. In pole per il dopo Cancelo, per la Juventus, c'è Trippier