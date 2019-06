CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA COMMISSO / Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, è tornato in Italia per seguire da vicino questi giorni che si preannunciano molto importanti per il mercato viola. Il numero uno della Fiorentina si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per fare il punto sulle trattative più calde del momento, partendo ovviamente dal futuro di Federico Chiesa che rimane nel mirino della Juventus.

Ecco le sue parole: ''Non ho parlato con il suo entourage. Percentuali che Federico resti a Firenze? Se non ci sono cose che non so, lui resterà almeno per un altro anno. Mercato? Per ora non so niente. Montella, Pradè e Barone si occuperanno della costruzione della squadra. Parlerò con loro e sarò aggiornato. Batistuta? Lo vogliamo avere in società, ci ho parlato a Firenze. È una stella della Fiorentina, alle condizioni giuste si farà".