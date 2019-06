p>CALCIOMERCATO LAZIO LAZZARRI PETAGNA / Dopo aver quasi definito l'arrivo nella capitale di Jony, laè impegnata a chiudere un possibile doppio colpo con la Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, Lotito è al lavoro per regalare Lazzari a Simone Inzaghi: 'anche il Corriere dello Sport' conferma come l'esterno della Spal sia il primo obiettivo di Tare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ci sono stati contatti e colloqui tra le due parti che stanno discutendo anche del prestito di Alessandro Murgia (riscatto fissato a 5 milioni per la Spal e il controriscatto a 6 per la Lazio). Rimane comunque un’operazione slegata da quella per Lazzari per il quale la Spal chiede 15 milioni di euro.

L'altro nome è quello di Petagna, profilo che piace tantissimo ad Inzaghi: l'attaccante verrà riscattato dalla Spal per 12 milioni, la dirigenza ferrarese lo rivenderebbe solo a cifre superiori ma c'è da battere la concorrenza del Torino.

Occhi puntati anche su Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United e inseguito anche dal Valencia, su Christian Fassnacht, esterno dello Young Boys. In uscita occhi puntati su Milinkovic-Savic (in orbita Psg) e Caicedo.