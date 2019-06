JUVENTUS SARRI DOUGLAS COSTA / Futuro ancora in bilico per Douglas Costa nonostante le parole spese nei suoi confronti da Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Come riportato da 'Tuttosport', l'esterno brasiliano sarà uno dei primi giocatori contattati dal nuovo allenatore bianconero: al centro del colloquio telefonico tra i due ci saranno temi di natura tecnica e tattica, ma soprattutto aspetti legati a stimoli e motivazioni. Dopo aver espresso la sua volontà di rimanere a Torino, l'ex Bayern Monaco dovrà dunque dimostrare sul campo le proprie intenzioni per riscattare una stagione da dimenticare.

Inoltre, la dirigenza bianconera continua a non considerarlo incedibile ed è intenzionata ad ascoltare eventuali squadre interessate: di fronte ad un'offerta convincente, infatti, difficilmente ci sarebbero ostacoli ad una partenza del giocatore. Il 28enne resta tra le possibili contropartite bianconere per arrivare a Pogba - che come anticipato da Calciomercato.it resta la priorità a centrocampo - e piace sempre al Paris Saint Germain. Mesi decisivi, dunque, per il futuro di Douglas Costa.