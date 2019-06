p>CALCIOMERCATO INTER ROMA BARELLA / Dopo aver definito l'arrivo in nerazzurro di Stefano, l'Inter è al lavoro per completare anche l'acquisto di Nicolò: come confermato dal 'Corriere dello Sport', l'Inter ha in mano l'accordo con il giocatore e ha raggiunto anche un'intesa di massima con ilper un affare complessivo da 50 milioni di euro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

C'è però un importante retroscena di mercato che ha per protagonista la Roma. Petrachi avrebbe chiamato venerdì il procuratore di Barella: il tutto fa pensare anche ad una manovra di disturbo nei confronti della dirigenza nerazurra, ma se i giallorossi riuscissero a mettere sul piatto cinquanta milioni complessivi potrebbero cambiare le carte in tavola. Rimane comunque difficile convincere Barella che al momento sembra intenzionato solo a considerare la destinazione nerazzurra, Giulini permettendo.