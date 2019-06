CALCIOMERCATO ROMA INTER DZEKO KOLAROV / L'Inter è ancora al lavoro per cercare di definire la trattativa con la Roma per Edin Dzeko: come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, il giocatore ha già un'intesa di massima con il club nerazzurro mentre manca l'accordo tra i due club. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', c'è ancora distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (13): nei prossimi giorni Inter e Roma si rivedranno, per trovare un’intesa quasi obbligata.

Discorso diverso per Aleksandar Kolarov che dopo l'arrivo sulla panchina giallorossa di Fonseca, si candida ad essere ancora protagonista con la maglia della Roma: il serbo non ha mai messo in dubbio la sua conferma nella capitale, neanche quando le voci di mercato lo volevano di sicuro in partenza. Negli ultimi giorni non si parla più di una sua partenza, anche se l’unico interessamento concreto è stato quello dell’Inter.