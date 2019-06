CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Wanda Nara smentisce le ultime notizie su Mauro Icardi.

La moglie e agente dell'ex capitano dell' in riferimento alla presunta chiamata con Conte , durante la quale il tecnico avrebbe ribadito di non ritenere 'Maurito' adatto al suo progetto, ha rilasciato alcune parole sui suoi profili social: "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...".