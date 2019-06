CALCIOMERCATO MILAN GILARDINO CUTRONE / Reduce da una stagione difficile agli ordini di Gattuso, Patrick Cutrone medita l'addio al Milan.

Così, a consigliargli questa opzione è stato Alberto Gilardino, campione del Mondo nel 2006 e attualmente giovane allenatore: "Se gli consiglio di cambiare maglia? Sì perché avrebbe più possibilità di essere un riferimento e di giocare con continuità - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Può avere un futuro lontano dal Milan, anzi a maggior ragione perché troverebbe gli spazi e di conseguenza la consapevolezza di poter diventare un giocatore importantissimo Quest’anno si è migliorato e può già fare tutto, esterno, seconda punta o centrale per come attacca la profondità. E' giovane e costa già caro, ma io un pensiero ce lo farei".

FUTURO - "Al Rezzato in D ho capito di poter fare questo mestiere, e allenare mi piace tantissimo. Ho bisogno del campo, ci sto bene e mi sento a mio agio. È stata la mia prima esperienza ed è stata fondamentale per capire lo spogliatoio in cui ti trovi, per la preparazione quotidiana degli allenamenti. Siamo arrivati in semifinale playoff, i ragazzi mi hanno dato tutto. La gavetta serve e non ho fretta, voglio fare tutti i passaggi giusti. Oggi valuterei ogni progetto interessante, se qualcuno vuol darmi fiducia: in C o anche nei settori giovanili, in piazze che conosco o altrove".