p>CALCIOMERCATO ROMA ANDERSEN / Mentre Kostas Manolas si avvicina sempre di più al Napoli, la dirigenza dellaè al lavoro per cercare di regalare aun nuovo difensore in grado di colmare il vuoto lasciato dal greco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il primo nome sulla lista è quello di Joachim Andersen, difensore classe 1996 della Sampdoria: come riportato dal 'Corriere dello Sport', il Tottenham nei giorni scorsi ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro mentre il nuovo Milan di Marco Giampaolo è sempre vigile. La dirigenza giallorossa però è pronta a rilanciare: nell’operazione potrebbe entrare Defrel, richiesto da Di Francesco. L'alternativa è German Pezzella: operazione più complicata perchè la Fiorentina non vorrebbe privarsi facilmente dell'argentino.