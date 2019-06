CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ DE LAURENTIIS / Continua il lavoro del Napoli per portare James Rodriguez in città. Il fuoriclasse, reduce da una stagione sottotono col Bayern Monaco, è in uscita dal Real Madrid e ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro.

Il piano di De Laurentiis, riporta 'La Gazzetta Sportiva', sarebbe quello di moltiplicare gli introiti del suo club con l'immagine di James Rodriguez: il presidente starebbe quindi studiando il modo più semplice di inglobare contrattualmente gli accordi di immagine che James già ha. A favorire la buona riuscita dell'operazione potrebbero essere anche i buoni rapporti tra il club e il super agente Mendes: i rispettivi uffici legali stanno quindi cercando la soluzione migliore e soddisfacente per tutti.