CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Non solo De Ligt. La Juventus è al lavoro per portare a Torino anche Adrien Rabiot.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, salvo clamorosi colpi di scena, il francese sarà il secondo rinforzo a centrocampo a parametro zero dopo Aaron. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Le parti sono vicinissime dopo il corteggiamento della Juventus che dura ormai da anni. volta sembra essere davvero quella buona. Il Barcellona ha virato su De Jong, così i bianconeri hanno potuto portarsi in avanti nella trattativa. Convincere la mamma del giocatore non è stato facile ma Paratici ha preparato un contratto di cinque anni a 7 milioni a stagione, più ricco bonus alla firma. Ora, manca soltanto l’ultimo passso: appunto visite mediche e firma per l'attuale giocatore del PSG.