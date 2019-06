CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI ITALIA / Dopo aver detto addio alla Roma, Daniele De Rossi è chiamato ora a sciogliere le ultime riserve sul suo futuro.

Restano valide per l'ex centrocampista giallorosso sia la pista che porta in America, sia la suggestionema secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' c'è un incredibile scenario che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In ambito federale infatti si sta valutando il profilo di De Rossi per la panchina dell'Under 21 azzurra che verrà lasciata dal ct Gigi Di Biagio al termine dell'Europeo. Al momento l'ex capitano della Roma vorrebbe continuare a giocare, potrebbe così essere solo un appuntamento rinviato con qualcosa che appare scritta nel destino. Si parla anche della possibilità per De Rossi di far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini.