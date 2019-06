CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauro Icardi non rientra più nei piani dell'Inter. A ribadirlo, durante una telefonata con Wanda Nara di qualche giorno fa, sarebbe stato Antonio Conte.

La moglie e agente dell'ex capitano, riporta 'Tuttosport', avrebbe infatti chiamato il nuovo tecnico per parlare della situazione, ma la risposta non sarebbe cambiata: Icardi non è parte integrante del nuovo corso nerazzurro, in quanto non ritenuto funzionale alla squadra che si sta costruendo. Dal canto suo, Wanda avrebbe spiegato il punto di vista di 'Maurito' confermando la volontà di rimanere e mettersi a disposizione del tecnico. L'attaccante potrebbe quindi presentarsi in ritiro a Lugano in attesa di una possibile trattativa per cambiare maglia.